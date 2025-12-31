لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۵۷

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

دامون گلریز: تهدید اسرائیل را باید جدی‌تر از تهدید آمریکا فرض کرد

دامون گلریز
Embed
دامون گلریز: تهدید اسرائیل را باید جدی‌تر از تهدید آمریکا فرض کرد

No media source currently available

0:00 0:06:19 0:00
لینک مستقیم

دونالد ترامپ در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در اقامتگاهش در فلوریدا در پاسخ به یک پرسش خبرنگاران احتمال حمله مجدد به ایران در صورت ادامهٔ برنامه‌های موشکی بالستیک و هسته‌ایش را تائید کرد. او تاکید کرد که عواقب چنین حمله‌ای بسیار شدید خواهد بود، شاید حتی شدیدتر از دفعهٔ قبل. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، در آغاز گفت‌وگو با رادیوفردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که تا چه حد این تهدید رئیس جمهوری آمریکا را باید جدی فرض کرد؟

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG