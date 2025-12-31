دامون گلریز: تهدید اسرائیل را باید جدیتر از تهدید آمریکا فرض کرد
دونالد ترامپ در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در اقامتگاهش در فلوریدا در پاسخ به یک پرسش خبرنگاران احتمال حمله مجدد به ایران در صورت ادامهٔ برنامههای موشکی بالستیک و هستهایش را تائید کرد. او تاکید کرد که عواقب چنین حملهای بسیار شدید خواهد بود، شاید حتی شدیدتر از دفعهٔ قبل. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، در آغاز گفتوگو با رادیوفردا به این پرسش پاسخ میدهد که تا چه حد این تهدید رئیس جمهوری آمریکا را باید جدی فرض کرد؟
از همین مجموعه
-
-
دی ۰۹, ۱۴۰۴
فقدان بهرام بیضایی در گفتوگو با علیرضا مجلل
-
-
-
-
دی ۰۷, ۱۴۰۴
سخنان جنجالی شهرام ناظری؛ گفتوگو با علیرضا آبیز