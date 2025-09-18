لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۰۹

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

تداوم سرکوب فعالان صنفی معلمان ایران در گفت‌وگو با اسماعیل عبدی

تداوم سرکوب فعالان صنفی معلمان ایران در گفت‌وگو با اسماعیل عبدی
Embed
تداوم سرکوب فعالان صنفی معلمان ایران در گفت‌وگو با اسماعیل عبدی

No media source currently available

0:00 0:07:51 0:00
لینک مستقیم

صدور و تأیید احکام سنگین اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، تبعید و زندان برای فعالین صنفی معلمان در ایران در آستانه سال تحصیلی جدید ادامه دارد. تشکل‌های صنفی معلمان این احکام را اقدامی آشکار در راستای سرکوب جنبش معلمان و محدودسازی فعالیت‌های صنفی و مدنی اعلام کرده‌اند. با اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان در همین زمینه گفت‌وگو کرده‌‌‌ایم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG