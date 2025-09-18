صدور و تأیید احکام سنگین اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، تبعید و زندان برای فعالین صنفی معلمان در ایران در آستانه سال تحصیلی جدید ادامه دارد. تشکل‌های صنفی معلمان این احکام را اقدامی آشکار در راستای سرکوب جنبش معلمان و محدودسازی فعالیت‌های صنفی و مدنی اعلام کرده‌اند. با اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان در همین زمینه گفت‌وگو کرده‌‌‌ایم.