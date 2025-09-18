تداوم سرکوب فعالان صنفی معلمان ایران در گفتوگو با اسماعیل عبدی
صدور و تأیید احکام سنگین اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، تبعید و زندان برای فعالین صنفی معلمان در ایران در آستانه سال تحصیلی جدید ادامه دارد. تشکلهای صنفی معلمان این احکام را اقدامی آشکار در راستای سرکوب جنبش معلمان و محدودسازی فعالیتهای صنفی و مدنی اعلام کردهاند. با اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان در همین زمینه گفتوگو کردهایم.
از همین مجموعه
-
شهریور ۲۶, ۱۴۰۴
زندگی و آثار ثمینه باغچهبان در گفتوگو با شهلا شفیق، جامعهشناس
-
-
شهریور ۲۶, ۱۴۰۴
اعتصاب غذای حسین رونقی، فعال مدنی، در گفتوگو با مادرش
-
شهریور ۲۶, ۱۴۰۴
پیمانهای ابراهیم؛ نگاهی به سرنوشت یک توافق در سایهٔ جنگ غزه
-
شهریور ۲۵, ۱۴۰۴
نفس دوم؛ روایت مژگان ایلانلو از جنبش زن، زندگی، آزادی
-
شهریور ۲۵, ۱۴۰۴
چرا اصفهان پرخطرترین شهر از لحاظ فرونشست زمین است؟