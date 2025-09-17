لینک‌های قابلیت دسترسی

کتاب «برای خورشید پس از شب‌های طولانی» در گفت‌وگو با فاطمه جمال‌پور

کتاب «برای خورشید پس از شب‌های طولانی» در گفت‌وگو با فاطمه جمال‌پور
کتاب «برای خورشید پس از شب‌های طولانی» در گفت‌وگو با فاطمه جمال‌پور

کتاب «برای خورشید پس از شب‌های طولانی» به قلم فاطمه جمال‌پور و نیلو تبریزی، نامزد کسب عنوان بهترین کتاب در آمریکا شده است. این کتاب شرحی‌ است مستند، شخصی و ادبی از جنبش اعتراضی و زنانۀ ایران پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ در بازداشت گشت ارشاد. فاطمه جمال‌پور یکی از دو نویسندۀ این کتاب که هم‌اکنون ساکن آمریکاست در گفت‌وگو با رادیوفردا به ماجرای شکل‌گیری «برای خورشید پس از شب‌های طولانی» می‌پردازد.

برنامه‌های رادیویی
