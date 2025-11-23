هادی مرزبان، کارگردان سرشناس تئاتر، در اثر بیماری درگذشت

هادی مرزبان، کارگردان سرشناس تئاتر و بازیگر، روز یک‌شنبه، دوم آذرماه، در بیمارستانی در تهران در ۸۱ سالگی درگذشت.

به گفته فرزانه کابلی، همسر آقای مرزبان که خود بازیگر و رقصنده است، او روز یک‌شنبه پس از یک دوره بیماری درگذشته است.

به نوشته خبرگزاری ایسنا، هادی مرزبان در چند هفته گذشته در بخش آی‌سی‌یو یک بیمارستان به دلیل ناراحتی لوزالمعده بستری بود.

خانم کابلی روز شنبه گفته بود که مرزبان نیاز به جراحی دارد، اما «هنوز شرایط برای جراحی ایشان فراهم نیست».

هادی مرزبان، متولد فروردین سال ۱۳۲۳، حتی در این سن در تدارک اجرای نمایشی تازه به نام «پریزاد» بود که از دنیا رفت.

از جمله آثار او می‌توان به اجرای نمایش‌هایی به‌ویژه به قلم اکبر رادی مانند «لبخند باشکوه آقای گیل»، «پلکان»، «خاطرات هنرپیشه نقش دوم»، «خانمچه و مهتابی»، «باغ شب‌نمای ما»، «شب روی سنگفرش خیس»، «آهسته با گل سرخ»، «نوبت دیوانگی»، «آمیز قلمدون»، «هاملت با سالاد فصل»، «سیمرغ»، «میر عشق»، و «تنبورنواز» اشاره کرد.

او در سریال‌های تلویزیونی «پهلوانان نمی‌میرند»، «تنهاترین سردار»، «امیرکبیر»، «مخصمه» و «شاه‌شکار» هم بازی کرده بود.

مرزبان در سال ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای با انتقاد از صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته بود: «کارهایی که من می‌خواهم تلویزیون نمی‌پذیرد و کارهایی که آن‌ها می‌خواهند من انجام نمی‌دهم. برای ما پول نیست؛ برای مسابقات‌شان و کسانی که ارتباطات خاص دارند پول و سرمایه وجود دارد.»