هوشمند عقیلی، خواننده و آهنگساز سرشناس پیش از انقلاب سال ۵۷، روز جمعه، ۱۴ شهریورماه، در ۸۸ سالگی در شهر لس‌آنجلس آمریکا درگذشت.

عقیلی با ترانه «فردا تو می‌آیی» در خاطره اکثر مردم ایران ماندگار شده است.

او در مرداد سال ۱۳۱۶ در شهر آباده به دنیا آمد و سپس به همراه خانواده‌اش به شهر اصفهان نقل مکان کرد.

عقیلی در مراسم افتتاح تلویزیون ملی ایران در سال ۱۳۴۷ در کنار چهره‌هایی چون مرتضی حنانه و حسین قوامی به اجرای زنده پرداخت.

هوشمند عقیلی اندکی پیش از انقلاب سال ۵۷ به آمریکا رفت و دیگر هرگز به ایران بازنگشت.