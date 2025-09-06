لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۰:۳۰
فرهنگ و هنر ایران

هوشمند عقیلی، خواننده سرشناس پیش از انقلاب ۵۷، در لس‌آنجلس درگذشت

هوشمند عقیلی ۸۸ ساله بود
هوشمند عقیلی ۸۸ ساله بود

هوشمند عقیلی، خواننده و آهنگساز سرشناس پیش از انقلاب سال ۵۷، روز جمعه، ۱۴ شهریورماه، در ۸۸ سالگی در شهر لس‌آنجلس آمریکا درگذشت.

عقیلی با ترانه «فردا تو می‌آیی» در خاطره اکثر مردم ایران ماندگار شده است.

او در مرداد سال ۱۳۱۶ در شهر آباده به دنیا آمد و سپس به همراه خانواده‌اش به شهر اصفهان نقل مکان کرد.

عقیلی در مراسم افتتاح تلویزیون ملی ایران در سال ۱۳۴۷ در کنار چهره‌هایی چون مرتضی حنانه و حسین قوامی به اجرای زنده پرداخت.

هوشمند عقیلی اندکی پیش از انقلاب سال ۵۷ به آمریکا رفت و دیگر هرگز به ایران بازنگشت.

Recommended

XS
SM
MD
LG