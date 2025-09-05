علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت ایران، در نشست خبری کمیته ملی واکسیناسیون، گفت که واکسن «اچ‌پی‌وی» قرار نیست در سبد واکسیناسیون کشور قرار گیرد. از آن‌جا که گزارش‌ها و اظهارات برخی از مقام‌های بهداشت کشور حاکی از روند روبه رشد جدی ابتلا به سرطان دهانۀ رحم و زگیل تناسلی در ایران است در گفت‌وگو با دکتر سحر مطلّبی، کارشناس بهداشت و سلامت عمومی در سوئد، دربارهٔ علت نبود واکسن «اچ‌پی‌وی» در سبد واکسیناسیون ملی پرسیدیم.