چرا واکسن «اچپیوی» در سبد واکسیناسیون ایران نیست؟
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت ایران، در نشست خبری کمیته ملی واکسیناسیون، گفت که واکسن «اچپیوی» قرار نیست در سبد واکسیناسیون کشور قرار گیرد. از آنجا که گزارشها و اظهارات برخی از مقامهای بهداشت کشور حاکی از روند روبه رشد جدی ابتلا به سرطان دهانۀ رحم و زگیل تناسلی در ایران است در گفتوگو با دکتر سحر مطلّبی، کارشناس بهداشت و سلامت عمومی در سوئد، دربارهٔ علت نبود واکسن «اچپیوی» در سبد واکسیناسیون ملی پرسیدیم.
