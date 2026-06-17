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محمود امیری‌مقدم: حقوق بشر در ایران جزو معادلات نبود و جنگ رنج مضاعف به بار آورد

محمود امیری‌مقدم: حقوق بشر در ایران جزو معادلات نبود و جنگ رنج مضاعف به بار آورد
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محمود امیری‌مقدم: حقوق بشر در ایران جزو معادلات نبود و جنگ رنج مضاعف به بار آورد

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سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ، هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم به دست آمده چیست و چگونه می‌توان حقوق بنیادین شهروندان را بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به پرسش‌های رادیوفردا در این زمینه پاسخ داده است.

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