محمود امیریمقدم: حقوق بشر در ایران جزو معادلات نبود و جنگ رنج مضاعف به بار آورد
سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلامشده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ، هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم به دست آمده چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان را بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به پرسشهای رادیوفردا در این زمینه پاسخ داده است.
از همین مجموعه
-
خرداد ۲۷, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۲۷, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
خرداد ۲۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
خرداد ۲۶, ۱۴۰۵
تساوی ایران و نیوزیلند؛ «خواستن همیشه توانستن نیست»
-
خرداد ۲۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۲۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰