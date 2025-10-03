سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی (از ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۸ مهر ۱۴۰۴)، دستکم ۱۰۴۲ نفر و در ماه گذشته میلادی دستکم ۱۷۱ نفر در ایران اعدام شدهاند.
شمار افراد اعدامشده در ایران در سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی، به نوشته این سازمان، ۸۴ نفر بوده و آمار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دوبرابر شده است.
براساس گزارش این سازمان حقوقبشری، ۱۷۱ فرد اعدامشده در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵، شامل ۵ زن، ۹ تبعه افغانستان، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد و ۴ شهروند عرب است. طی این مدت بهرام چوبی و بابک شهبازی نیز با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» با اتهامهای افساد فیالارض و محاربه و مهران بهرامیان در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با اتهام محاربه اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که رسانههای رسمی از مجموع ۱۷۱ اعدام ثبتشده در سپتامبر سال ۲۰۲۵ تنها ۱۰ مورد (کمتر از ۶ درصد) آن را اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، ۹۰ زندانی در ماه سپتامبر سال جاری میلادی با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که ۵۳ درصد از کل اعدامها است. اتهام ۷۱ تن (۴۶ درصد) آنها نیز قتل عمد بوده است.
در ۹ ماه نخست سال جاری نیز دستکم ۱۰۴۲ اعدام توسط سازمان حقوق بشر ایران ثبت شده که در مقایسه با ۵۱۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، بیش از دو برابر شده است.
از میان ۱۰۴۲ اعدام اجراشده در این ۹ ماه، ۵۱۷ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند.
در بین اعدامشدگان ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، ۲۹ زن، ۵۸ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، یک نفر که رسانههای ایران از او با عنوان «اتباع بیگانه» نام بردند و ۷ اعدام در ملأ عام دیده میشود. از بین اعدامشدگان با اتهامهای امنیتی، ۱۱ تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، دو زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران و دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به آمار بیسابقه اعدام در ۳۰ سال گذشته در ایران، و گذر از عدد هزار اعدام در ماه سپتامبر، از جامعه جهانی خواسته به کشتار زندانیان در ایران واکنش مناسب نشان دهد.
سازمان عفو بینالملل نیز چهارم مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از هزار نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدامها در ایران طی دستکم ۱۵ سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است.
این سازمان در بیانیه خود گفته که «در کمتر از ۹ ماه، شمار اعدامشدگانی که تاکنون توسط مقامات ایرانی در سال جاری انجام گرفته، از رقم هولناک ۹۷۲ اعدام سال گذشته فراتر رفته است.»
پیشتر، هفتم شهریور ماه، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی از افزایش اعدامها در ایران گفته بود: «تعداد بالای اعدامها نشاندهندهٔ الگویی نظاممند در استفاده از مجازات مرگ بهعنوان ابزار سرکوب و ارعاب حکومتی است، با هدف قرار دادن نامتناسب اقلیتهای قومی و مهاجران.»