الکس وطنخواه: ایران با حمله به اسرائیل در پی اعمال فشار بر آمریکا بود

پس از ۶۰ روز که از برقراری آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده گذشت، و بعد از روزها تهدید لفظی و با ادامه حملات اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان، ایران تصمیم به پرتاب موشک به سمت اسرائیل گرفت و طی چند ساعت فضایی اضطراری و جنگی میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. دو طرف در چند نوبت به سوی دیگر موشک و پهپاد شلیک کردند، و در نهایت در کمتر از یک روز از توقف تبادل آتش خبر دادند. آتشی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده در اظهارنظر‌های رسانه‌ای خود گفته بود موافق آن نیست و خواستار توقف فوری آن شده بود. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشینگتن را بشنوید.