زینب موسوی، کمدین ایرانی که سال‌هاست با نام «امپراتور کوزکو» در عرصه طنز و کمدی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، به‌تازگی در یک برنامه اینترنتی با موضوع شوخی با «شاهنامه» به‌سراغ حکیم سخن، فردوسی رفت؛ مسئله‌ای که واکنش های بسیاری به دنبال داشت و دادستانی تهران علیه خانم موسوی اعلام جرم کرد. اما این سطح از واکنش‌ها چه معنی می‌دهد و اعلام جرم دادستانی به چه معناست؟ با جلال سعیدی، طنزنویس و تهیه کننده پادکست «شوخی با تاریخ» در همین زمینه گفت‌وگو کرده‌ایم.

