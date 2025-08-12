انتشار عکس دیدار مسعود پزشکیان با مدیران رسانه‌ای به مناسبت روز خبرنگار که در آن تنها یک زن، سخنگوی دولت، حضور دارد، بحث‌ها دربارهٔ غیبت و کم‌رنگ بودن حضور روزنامه‌نگاران زن در سطوح بالای رسانه‌ای ایران را برانگیخته است. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست، این تصویر را نماد محدودیت‌های ساختاری و فرصت‌های نابرابر برای زنان در روزنامه‌نگاری ایران دانسته است.