چرا زنان امکان کمتری برای راهیابی به لایههای بالاتر روزنامهنگاری ایران دارند؟
انتشار عکس دیدار مسعود پزشکیان با مدیران رسانهای به مناسبت روز خبرنگار که در آن تنها یک زن، سخنگوی دولت، حضور دارد، بحثها دربارهٔ غیبت و کمرنگ بودن حضور روزنامهنگاران زن در سطوح بالای رسانهای ایران را برانگیخته است. زینب رحیمی، روزنامهنگار حوزه محیط زیست، این تصویر را نماد محدودیتهای ساختاری و فرصتهای نابرابر برای زنان در روزنامهنگاری ایران دانسته است.
