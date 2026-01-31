یکی از بستگان مسعود بهمنی به رادیوفردا گفت که او ۱۸ دی در حال کمک به زخمی‌هایی که گلوله خورده بودند از سوی لباس شخصی‌ها با قمه زخمی و سپس بازداشت شد و خانواده‌اش چند روز بعد پیکرش را در کهریزک پیدا کردند، در حالی‌که به او تیر خلاص زده بودند. میلاد کازرونی از بستگان او در آلمان به رادیوفردا گفت که از خانواده‌اش ۷۰۰ میلیون تومان برای تحویل پیکرش پول گرفته‌اند و خانواده را مجبور کردند که بین ساعت سه تا پنج صبح به صورت شبانه او را به خاک بسپارند.