سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید عملیات «وعدهٔ صادق ۲» در زمان خود لو رفت ولی مدعی شد که «نوع طرح‌ریزی و تاکتیک» این عملیات، «دشمن را کاملا غافلگیر کرد».

به گزارش رسانه‌های ایران، علی‌محمد نائینی در گفت‌وگویی که سایت «سپاه نیوز» روز پنجشنبه ۱۰ مهر منتشر کرد، گفته که «با توجه به لو رفتن عملیات، در موفقیت آن تردید و نگرانی جدی بوجود آمد».

به ادعای او، «دشمن آمادگی کامل برای مقابله با این عملیات موشکی ایران را داشت» و «همهٔ سامانه‌های چند لایه پدافندی در اسرائیل، پایگاه‌های سنتکام در منطقه و بیش از ۲۰۰ جنگنده در طول مسیر، آماده مقابله کامل با حملات موشکی ایران بودند».

آقای نائینی هیچ اشاره‌ای نکرده است که این عملیات چگونه لو رفته بود.

عملیات «وعدهٔ صادق ۲» پس از آن در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت که ارتش اسرائیل در عملیات‌های جداگانه‌ای، حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران، را در لبنان و اسماعیل هنیه، از رهبران حماس، را در تهران کشت.

ایران ۱۰ مهر ۱۴۰۳ در واکنش به این عملیات‌های اسرائیل، ده‌ها موشک بالستیک به خاک این کشور شلیک کرد که گرچه خساراتی به بار آورد اما تنها کشتهٔ این حملات یک کارگر فلسطینی در کرانه باختری بود.

«وعدهٔ صادق ۱» نیز نیمه‌شب ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ به تلافی حملهٔ منسوب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق انجام شد که بنابر گزارش‌ها تنها منجر به زخمی شدن یک دختر هفت سالهٔ بادیه‌نشین عرب در صحرای نقب شد.

پیشتر امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه پاسداران، که خرداد امسال در حملات اسرائیل به ایران کشته شد، گفته بود عملیات «وعدهٔ صادق ۲» در شرایطی انجام شد که «تمامی اطلاعات راداری» ایران به صورت یکپارچه و از طریق سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در اختیار اسرائیل گذاشته می‌شد.

«لو رفتن عملیات دو ساعت قبل از انجام»

سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه روز پنجشنبه خود اظهار داشت که عملیات «وعدهٔ صادق ۲» حدود دو ساعت قبل از شروع، «لو رفته بود» و حسین سلامی، فرمانده سابق سپاه، «نگرانی‌هایی جدی و نسبت به نتایج آن تردید داشتند و برخی هم پیشنهاد تعویق عملیات را دادند» اما «شهید سلامی به طرح‌ریزی دقیق نیروی هوافضا و نصرت الهی اعتماد داشت و تعویق عملیات را نپذیرفت».

حسین سلامی نیز در حملات تابستان امسال اسرائیل به ایران کشته شد.

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق هوافضای سپاه پاسداران، ۳۰ بهمن پارسال گفته بود که در حملهٔ اول عملیات «وعدهٔ صادق ۲»، «۱۶۰ پهپاد» و در حملهٔ دوم، «۲۰۰ موشک» به خاک اسرائیل شلیک شد که «امکانات دفاع هوایی اسرائیل، آمریکا، اردن، فرانسه و بریتانیا به همراه امکانات راداری منطقه و ۲۰۳ فروند جنگنده با آن‌ها مقابله کردند».

او حمله ۱۰ مهر پارسال را «بزرگترین حمله موشکی و پهپادی جهان» عنوان کرده و مدعی شده بود که «بیش از ۷۵ درصد موشک‌های ما به هدف اصابت کردند».

این اظهارات در حالی است که گزارش‌های منابع غربی نشان می‌داد اکثر موشک‌های شلیک‌شدهٔ ایران رهگیری شدند، اما شماری از آن‌ها نیز به مناطق مسکونی و برخی از پایگاه‌های نظامی اسرائیل اصابت کردند.

اسرائیل در پاسخ به این عملیات، چندین مرکز نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و طبق برآورد نهادهای غربی، بخش قابل توجهی از توان سیستم دفاع ضدهوایی ایران را نابود کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در پی حملهٔ دوم اسرائیل بارها عملیات «وعدهٔ صادق ۳» را دادند، اما تا تابستان امسال که اسرائیل به ایران حملات گسترده‌ای انجام داد، اقدامی نکردند.