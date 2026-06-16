تساوی ایران و نیوزیلند؛ «خواستن همیشه توانستن نیست»
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نیوزیلند که روز دوشنبه ۲۵ خرداد برگزار شد، دو بار از حریف عقب افتاد اما هر دو بار نتیجه را جبران کرد و سرانجام به تساوی ۲-۲ دست یافت. مسابقهای که در پی هفتهها حاشیه و چالش برگزار شد و رضایت بسیاری از کارشناسان فوتبال را در پی نداشت. کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال در آلمان، به رادیوفردا میگوید این بازی نشان داد که «خواستن همیشه توانستن نیست» و شرایط آن نیز باید مهیا باشد.
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