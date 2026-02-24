خطر اشتباه محاسبه بالاست؛ کلسی داونپورت از انجمن کنترل تسلیحات
واشینگتن از پیگیری مذاکرات هستهای با تهران که قرار است سومین دور آن در ژنو برگزار شود چه میخواهد؟ آیا تعهد احتمالی ایران به توقف غنیسازی کافیست؟ سرنوشت ذخیره اورانیوم با غنای بالا که گفته میشود زیر آوار تاسیسات هستهای بمبارانشده است، چه خواهد شد؟ از اساس یک توافق احتمالی چگونه پایدار خواهد بود؟ این پرسشها را با کلسی دانپورت، مدیر بخش سیاستهای امور خلعسلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشینگتن، در میان گذاشتیم.
از همین مجموعه
-
-
اسفند ۰۵, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
اسفند ۰۴, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
اسفند ۰۴, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-