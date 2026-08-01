دونالد ترامپ در جلسه هیئت دولت خود که در کمپ دیوید در حضور خبرنگاران برگزار شد، درباره احتمال رسیدن به توافقی جدید با ایران گفت: «ما می‌توانیم با ایران به توافق برسیم، اما چون آنها دروغ می‌گویند، دارم اعتمادم را به آنها از دست می‌دهم.» رادیو فردا در این زمینه با امید معماریان،‌ تحلیلگر ارشد ایران در موسسه داون در واشینگتن گفت‌وگو کرده و از او پرسیده است که آیا خواست ترامپ گسترده‌تر کردن جنگ و ادامه آن است یا یک نوعی از مذاکره برای پایان دادن به جنگ بین دو طرف در جریان است؟