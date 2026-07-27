پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، در پرونده خشونت جنسی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد

دیوان عالی کشور در ایران صدور حکم مجازات با ۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته شده، در پرونده شکایت از او در زمینه خشونت جنسی را تأیید کرد.

ملیکا پارسادوست، شاکی پژمان جمشیدی، در گفت‌وگو با کانال تلگرامی امتداد گفت: «حکم ۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع در شعبه نهم دادگاه کیفری ۱ تهران صادر شده و این حکم پس از اعتراض و فرجام‌خواهی به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده و عینا مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت.»

آن طور که سایت خبری امتداد توضیح داده است، «طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است که در مواردی که این عمل با عنف و اکراه انجام می‌شود این مجازات فقط برای اکراه‌کننده صادر و اجرا می‌شود که در این پرونده هم، قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور، تنها به مجازات پژمان جمشیدی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق حکم داده‌اند.»

علی محمدزاده، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا ضمن «قطعی» خواندن حکم صادر شده در عین حال گفت: «البته رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است که در مهلت مقرر به این رأی اعتراض خواهیم داشت چرا که معتقد هستم در صورت اثبات چنین اتهامی می‌بایست هر دو طرف رابطه توسط دادگاه محکوم شوند.»

کامبیز برجاس، وکیل دیگر آقای جمشیدی، اما در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که حکم محکومیت به ۹۰ ضربه شلاق تعزیری «در نوبت اجرا قرار دارد.»

ملیکا پارسادوست، شاکی پژمان جمشیدی، در گفت‌وگو با امتداد از اینکه به گفته او «دادگاه در نهایت احراز کرد که آنچه رخ داده رابطه‌ای بدون رضایت من، همراه با اکراه و عنف بوده» دارای اهمیت دانست.

خبر صدور حکم ۹۹ ضربه شلاق پیشتر در روز ۲۹ اردیبهشت در رسانه‌ها اعلام شده بود، اما وکلای پژمان جمشیدی گفته بودند که به آن در مهلت قانونی اعتراض خواهند کرد.

خبر بازداشت پژمان جمشیدی به اتهام «تجاوز به عنف» روز ۲۹ مهر ۱۴۰۴ در رسانه‌های ایران منتشر شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی آن زمان تأیید کرد که یک بازیگر سینما در پی شکایت شاکی خصوصی با احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام بازداشت شده است.

مقام‌های قضایی ایران اما چند روز بعد تأیید کردند که قرار بازداشت پژمان جمشیدی با اعتراض او و وکلایش در روز سوم آبان فک و او آزاد شده است.

در همین حال روز ۶ آبان روزنامه هم‌میهن گفت‌وگویی با فرد شاکی پرونده آقای جمشیدی و مادرش منتشر کرد که منجر به مسدود شدن وب‌سایت این روزنامه شد. در این گفت‌وگو اتهام‌های مختلفی علیه پژمان جمشیدی مطرح و گفته شده بود که «آزمایش پزشکی قانونی انجام داده و در گزارش این سازمان، تجاوز تأیید شده است». او همچنین ادعا کرده بود که از سوی این بازیگر و اطرافیانش به او «پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی» داده شد تا از شکایتش صرف‌نظر کند، اما او قبول نکرده است.

پژمان جمشیدی و وکلایش در آن زمان اتهام‌های مطرح شده را رد کردند با این همه سفر این بازیگر به خارج از کشور در همان روز آزادی از زندان باعث جنجال‌های و گمانه‌زنی‌های تازه رسانه‌ای شد. او اما پس از دو هفته به ایران بازگشت و گفته شده در جلسات دادگاه پرونده‌اش حضور پیدا کرد.

وکلای پژمان جمشیدی در زمان برگزاری جلسات دادگاه گفته بودند محدودیتی برای فعالیت موکلشان وجود ندارد و او در حال فعالیت در «چندین پروژه سینمایی» است. در زمان جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با ایران نیز تصاویری از حضور این بازیگر شناخته شده در میان نیروهای هلال احمر در رسانه‌های نزدیک به حکومت منتشر شد.

پژمان جمشیدی بازیکن پیشین تیم‌های ملی و پرسپولیس بود که از اوایل دهه ۹۰ به عنوان بازیگر در فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی بازی کرد و تبدیل به یکی از پرکارترین بازیگران شد.