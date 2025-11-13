لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ تهران ۱۶:۱۸

پرونده پژمان جمشیدی؛ جنگ روایت در میدان پلتفرم‌ها

پرونده پژمان جمشیدی؛ جنگ روایت در میدان پلتفرم‌ها
پرونده پژمان جمشیدی؛ جنگ روایت در میدان پلتفرم‌ها

در اپیزود ۳۹ پادکست «لایه هفتم»، به یکی از بحث‌برانگیزترین رخدادهای فضای مجازی فارسی می‌پردازیم؛ پرونده پژمان جمشیدی و آنچه فراتر از یک ماجرای قضایی بود؛ نمادی از حکمرانی گزینشی در فضای دیجیتال ایران. در این برنامه، از سه زاویه به ماجرا نگاه می‌کنیم: سانسور زیرساختی رسانه‌ها، نقض حریم خصوصی و داکسینگ، و نقش پلتفرم‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی. با حضور مریم پالیزبان، بازیگر و دکترای فلسفه و علوم انسانی، به تحلیل پدیده «بی‌عدالتی معرفتی» و بازتولید خشونت در فضای مجازی می‌پردازیم و می‌پرسیم چرا صدای قربانی در پلتفرم‌های فارسی کمتر شنیده می‌شود؟

