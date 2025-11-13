پرونده پژمان جمشیدی؛ جنگ روایت در میدان پلتفرمها
در اپیزود ۳۹ پادکست «لایه هفتم»، به یکی از بحثبرانگیزترین رخدادهای فضای مجازی فارسی میپردازیم؛ پرونده پژمان جمشیدی و آنچه فراتر از یک ماجرای قضایی بود؛ نمادی از حکمرانی گزینشی در فضای دیجیتال ایران. در این برنامه، از سه زاویه به ماجرا نگاه میکنیم: سانسور زیرساختی رسانهها، نقض حریم خصوصی و داکسینگ، و نقش پلتفرمها در شکلدهی افکار عمومی. با حضور مریم پالیزبان، بازیگر و دکترای فلسفه و علوم انسانی، به تحلیل پدیده «بیعدالتی معرفتی» و بازتولید خشونت در فضای مجازی میپردازیم و میپرسیم چرا صدای قربانی در پلتفرمهای فارسی کمتر شنیده میشود؟
