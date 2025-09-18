لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۴۰

پادکست
اشتراک
پادکست

اشتراک

عضویت

متصل بمان: راهنمای ارتباط در زمان بحران

متصل بمان: راهنمای ارتباط در زمان بحران
Embed
متصل بمان: راهنمای ارتباط در زمان بحران

No media source currently available

0:00 0:14:06 0:00
لینک مستقیم

اپیزود ۳۵ پادکست «لایه هفتم» به این پرسش می‌پردازد که در زمان قطع یا اختلال اینترنت در ایران، چگونه می‌توان ارتباط را حفظ کرد. در این برنامه، از پیام‌رسان‌های امن و سرویس‌های مبتنی بر ایمیل گرفته تا روش‌های همتا‌به‌همتا و راه‌های جایگزین اتصال در زمان قطعی اینترنت معرفی می‌شوند. تمرکز اپیزود بر این است که با تقویت آمادگی جمعی، تهدید قطع ارتباط را به فرصتی برای تقویت تاب‌آوری دیجیتال تبدیل کند. این قسمت همچنین بخشی از کمپین #متصل_بمان است که با همکاری گروه‌هایی چون فیلتربان، نس‌نت و پس‌کوچه معرفی شده و هدف آن ارائه راهکارهای ساده، عملی و قابل استفاده در زمان قطع اینترنت برای همه کاربران است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG