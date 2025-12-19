سیمکارتهای سفید؛ مهندسیِ تبعیض
در قسمت چهلم «لایه هفتم» بررسی میکنیم اینترنت چگونه از یک حق عمومی به یک امتیاز گزینشی بدل شد؛ و چطور این سیاست، بهجای نشانه رفتن سازوکارهای ساختاری و انضباطی، جامعه را روبهروی خودش قرار داد. این اپیزود بر پایه بررسی گزارش اخیر فیلتربان درباره سیمکارتهای سفید و اینترنت طبقاتی در ایران تهیه شده است
