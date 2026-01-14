اپیزود اضطراری - استارلینک
در این اپیزود به بررسی خبر مهم رایگان شدن سرویس استارلینک برای ایران و تایید امکان اتصال بدون نیاز به اشتراک میپردازیم. همراه با احمد احمدیان، پژوهشگر اینترنت آزاد، ۳ اصل امنیتی حیاتی را مرور میکنیم و ضمن شفافسازی درباره وضعیت پارازیتها، نسبت به کلاهبرداریهای «اتصال مستقیم موبایل به ماهواره» هشدار میدهیم.
