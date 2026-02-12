لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۱:۱۲

لایه هفتم
اشتراک
لایه هفتم

اشتراک

Apple Podcasts Spotify CastBox عضویت

اپیزود اضطراری - بیت‌چت

اپیزود اضطراری - بیت‌چت
Embed
اپیزود اضطراری - بیت‌چت

No media source currently available

0:00 0:10:28 0:00
لینک مستقیم

در این اپیزود، ما به سراغ «بیت‌چت» (BitChat) می‌رویم؛ ابزاری که در خاموشی‌های مطلق، می‌تواند ارتباط مردم را زنده نگه دارد. یاد می‌گیریم چطور با تکنولوژی «شبکه توری» (Mesh) و بلوتوث، گوشی‌هایمان را به دکل‌های مخابراتی کوچک تبدیل کنیم و بدون نیاز به اینترنت یا سرور، در محله و خیابان متصل بمانیم. همچنین هشدارهای حیاتی درباره امنیت این ابزار را با هم مرور می‌کنیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG