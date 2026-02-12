اپیزود اضطراری - بیتچت
در این اپیزود، ما به سراغ «بیتچت» (BitChat) میرویم؛ ابزاری که در خاموشیهای مطلق، میتواند ارتباط مردم را زنده نگه دارد. یاد میگیریم چطور با تکنولوژی «شبکه توری» (Mesh) و بلوتوث، گوشیهایمان را به دکلهای مخابراتی کوچک تبدیل کنیم و بدون نیاز به اینترنت یا سرور، در محله و خیابان متصل بمانیم. همچنین هشدارهای حیاتی درباره امنیت این ابزار را با هم مرور میکنیم.
