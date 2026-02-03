اپیزود اضطراری - رستم
در این اپیزود همراه با سورنا هاشمی مدیر پروژه رستم مدیا، ابتدا یاد میگیریم چطور با برنامه «رستم» میتوان بدون نیاز به اینترنت، محتوای وبسایتها و شبکههای اجتماعی را مستقیماً روی تلویزیون دریافت کرد. سپس با فناوری متفاوت «دکمه قرمز» این ابزار آشنا میشویم؛ قابلیتی که تلویزیون شما را به یک مرورگر آفلاین تبدیل میکند تا تنها با فشار دادن یک دکمه روی کنترل، بتوانید اخبار را بخوانید. همچنین روش دریافت فایلهای حیاتی و فیلترشکن از طریق ضبط روی فلش (ماهواره یاهست، فرکانس ۱۱۷۶۶) را آموزش میدهیم.
