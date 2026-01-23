اپیزود اضطراری - توشه
در این اپیزود همراه با علیرضا فیروزی، بازگشت سرویس «توشه» را بررسی میکنیم. راهکاری برای دریافت یکطرفه فیلترشکن، اخبار و فایلهای حیاتی از طریق ماهواره یاهست (فرکانس ۱۱۷۶۶)، آن هم در شرایطی که اینترنت کاملاً قطع است. یاد میگیریم چطور با یک فلشمموری و رسیور خانگی، دیوار دیجیتال را بشکنیم. امیدواریم این راهنما با دستبهدست شدن فلشها یا بلوتوث به گوش همه برسد؛ لطفاً فایل نرمافزار توشه و این پادکست را برای دیگران بفرستید
از همین مجموعه
-
دی ۲۹, ۱۴۰۴
اپیزود اضطراری - مرورگر سنو
-
دی ۲۴, ۱۴۰۴
اپیزود اضطراری - استارلینک
-
دی ۲۴, ۱۴۰۴
اپیزود اضطراری - حفظ امنیت دیجیتال
-
-
آذر ۲۸, ۱۴۰۴
سیمکارتهای سفید؛ مهندسیِ تبعیض
-
آبان ۲۲, ۱۴۰۴
پرونده پژمان جمشیدی؛ جنگ روایت در میدان پلتفرمها