اپیزود اضطراری - توشه

در این اپیزود همراه با علیرضا فیروزی، بازگشت سرویس «توشه» را بررسی می‌کنیم. راهکاری برای دریافت یک‌طرفه فیلترشکن، اخبار و فایل‌های حیاتی از طریق ماهواره یاه‌ست (فرکانس ۱۱۷۶۶)، آن هم در شرایطی که اینترنت کاملاً قطع است. یاد می‌گیریم چطور با یک فلش‌مموری و رسیور خانگی، دیوار دیجیتال را بشکنیم. امیدواریم این راهنما با دست‌به‌دست شدن فلش‌ها یا بلوتوث به گوش همه برسد؛ لطفاً فایل نرم‌افزار توشه و این پادکست را برای دیگران بفرستید