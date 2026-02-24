مهسا ویپیان؛ فیلترگریز در شبکه چندلایه فیلترینگ
در این اپیزود، همراه با مارک پشمفروش فعال حوزه دسترسی به اینترنت، به بررسی وضعیت آشفته و غیرقابل پیشبینی فیلترینگ در ایران میپردازیم. با خانواده ابزارهای «مهسا» (مهسا ویپیان و مهسا انجی) آشنا میشویم و یاد میگیریم که این ابزارها چطور با استفاده از تکنیکهایی مثل «فرگمنت» (قطعهقطعه کردن بستههای داده برای پنهان شدن از دید سیستم سانسور) سد فیلترینگ را دور میزنند. همچنین بررسی میکنیم که ایرانیان خارج از کشور چطور میتوانند با اهدای سرور و تنظیمات اتصال، این شبکه را زنده نگه دارند.
