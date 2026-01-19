اپیزود اضطراری - مرورگر سنو

طبق آمارهای فنی، مرورگر «سِنو» (Ceno) یکی از معدود ابزارهایی است که در خاموشی مطلق اینترنت طی روزهای گذشته فعال بوده است. در این اپیزود همراه با مهدی یکی از اعضای تیم سِنو، بررسی می‌کنیم که چطور این ابزار با ترکیب شبکه همتا-به-همتا (P2P) و تکنولوژی ماهواره‌ای eQSat، به کاربران اجازه می‌دهد حتی در تاریک‌ترین روزها «وب» را دست‌به‌دست کنند.