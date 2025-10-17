خاموشی پنهان؛ کالبدشکافی استراتژی جدید سرکوب دیجیتال در ایران
اپیزود ۳۷ پادکست «لایه هفتم» با عنوان خاموشی پنهان بر پایه گزارشی چندوجهی از قطع اینترنت در ایران در ژوئن ۲۰۲۵ تهیه شده است. این گزارش حاصل همکاری میان گروههای فعال در حوزه حقوق دیجیتال، رصد اینترنت و توسعه ابزارهای عبور از فیلترینگ است. در این برنامه، با حضور آماندا منگ، پژوهشگر و دکتری امور بیناالملل در حوزهی علم و فناوری ، پدیده «خاموشی پنهان» یا Stealth Blackout بررسی میشود؛ روشی تازه در سرکوب دیجیتال که طی «جنگ دوازدهروزه» به کار گرفته شد—زمانی که ارتباط جهانی بهطور هدفمند قطع شد اما شبکه داخلی همچنان فعال ماند. این اپیزود با نگاهی تحلیلی به ابعاد فنی، سیاسی و اجتماعی این مدل جدید کنترل اینترنت، تأثیر آن را بر حق دسترسی و تابآوری دیجیتال کاربران ایرانی بررسی میکند.. 📩 برای پرسش یا پیشنهاد: pooyesh@miaan.org
از همین مجموعه
-
مهر ۰۹, ۱۴۰۴
VPN در زمان بحران؛ از انتخاب امن تا اتصال پایدار
-
شهریور ۲۷, ۱۴۰۴
متصل بمان: راهنمای ارتباط در زمان بحران
-
شهریور ۱۲, ۱۴۰۴
پروتکل روز صفر: آمادگی پیش از قطع اینترنت
-
مرداد ۲۹, ۱۴۰۴
هزاردستان سانسور؛ از فیلتر اینترنت تا پیامک
-
مرداد ۱۴, ۱۴۰۴
جاسوسافزار مزدور: مرحله جدید سرکوب دیجیتال در ایران
-
مرداد ۰۱, ۱۴۰۴
آرام پختن قورباغه : رسمیت یافتن اینترنت طبقاتی در ایران