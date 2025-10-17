لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۳:۲۳

لایه هفتم
اشتراک
لایه هفتم

اشتراک

Apple Podcasts Spotify CastBox عضویت

خاموشی پنهان؛ کالبدشکافی استراتژی جدید سرکوب دیجیتال در ایران

خاموشی پنهان؛ کالبدشکافی استراتژی جدید سرکوب دیجیتال در ایران
Embed
خاموشی پنهان؛ کالبدشکافی استراتژی جدید سرکوب دیجیتال در ایران

No media source currently available

0:00 0:15:53 0:00
لینک مستقیم

اپیزود ۳۷ پادکست «لایه هفتم» با عنوان خاموشی پنهان بر پایه‌ گزارشی چندوجهی از قطع اینترنت در ایران در ژوئن ۲۰۲۵ تهیه شده است. این گزارش حاصل همکاری میان گروه‌های فعال در حوزه حقوق دیجیتال، رصد اینترنت و توسعه ابزارهای عبور از فیلترینگ است. در این برنامه، با حضور آماندا منگ، پژوهشگر و دکتری امور بین‌االملل در حوزه‌ی علم و فناوری ، پدیده‌ «خاموشی پنهان» یا Stealth Blackout بررسی می‌شود؛ روشی تازه در سرکوب دیجیتال که طی «جنگ دوازده‌روزه» به کار گرفته شد—زمانی که ارتباط جهانی به‌طور هدفمند قطع شد اما شبکه‌ داخلی همچنان فعال ماند. این اپیزود با نگاهی تحلیلی به ابعاد فنی، سیاسی و اجتماعی این مدل جدید کنترل اینترنت، تأثیر آن را بر حق دسترسی و تاب‌آوری دیجیتال کاربران ایرانی بررسی می‌کند.. 📩 برای پرسش یا پیشنهاد: pooyesh@miaan.org

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG