VPN در زمان بحران؛ از انتخاب امن تا اتصال پایدار
اپیزود ۳۶ پادکست «لایه هفتم» به نقش حیاتی VPN در شرایط بحران و تشدید فیلترینگ در ایران میپردازد. در این برنامه، ویژگیهای فنی یک VPN مقاوم در برابر فیلترینگ و تفاوت میان سرویسهای عمومی، شخصی و بهینهشده برای محیطهای محدود مرور میشوند. همچنین با حضور یکی از کارشناسان تیم «پسکوچه»، به چالشهای امنیتی VPNهای رایگان، راههای انتخاب امنتر، و نقش جامعه دیاسپورا در حمایت از اتصال کاربران داخل ایران پرداخته خواهد شد.
از همین مجموعه
-
شهریور ۲۷, ۱۴۰۴
متصل بمان: راهنمای ارتباط در زمان بحران
-
شهریور ۱۲, ۱۴۰۴
پروتکل روز صفر: آمادگی پیش از قطع اینترنت
-
مرداد ۲۹, ۱۴۰۴
هزاردستان سانسور؛ از فیلتر اینترنت تا پیامک
-
مرداد ۱۴, ۱۴۰۴
جاسوسافزار مزدور: مرحله جدید سرکوب دیجیتال در ایران
-
مرداد ۰۱, ۱۴۰۴
آرام پختن قورباغه : رسمیت یافتن اینترنت طبقاتی در ایران
-
تیر ۱۴, ۱۴۰۴
جامعه کوییر ایرانی، فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات