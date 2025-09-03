لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۱۰

لایه هفتم
اشتراک
لایه هفتم

اشتراک

Apple Podcasts Spotify CastBox عضویت

پروتکل روز صفر: آمادگی پیش از قطع اینترنت

پروتکل روز صفر: آمادگی پیش از قطع اینترنت
Embed
پروتکل روز صفر: آمادگی پیش از قطع اینترنت

No media source currently available

0:00 0:19:53 0:00
لینک مستقیم

اپیزود ۳۴ پادکست «لایه هفتم»، یک راهنمای عملی برای آمادگی در برابر قطع اینترنت در ایران است. در این قسمت «جعبه ابزار دیجیتال» معرفی می‌شود که شامل VPNهای امن، شبکه تور، مرورگر Ceno و ابزارهای اتصال امن به استارلینک مانند نس نت کانکت است. همچنین راهکارهای مشخصی برای افرادی که در خارج از کشور هستند ارائه می‌شود تا بتوانند به‌طور مؤثر به نزدیکان خود در ایران برای حفظ ارتباط و دسترسی به اینترنت آزاد کمک کنند. این اپیزود با هدف تبدیل ترس از قطع ارتباط به توانمندی و آمادگی جمعی برای مواجهه با آن تولید شده است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG