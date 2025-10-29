توسعه هوش مصنوعی در ایران؛ نوآوری در خدمت نظارت
اپیزود ۳۸ پادکست «لایه هفتم» به بررسی جهتگیری واقعی توسعه هوش مصنوعی در ایران میپردازد، جایی که نوآوری در سایه امنیت و کنترل بازتعریف شده است. در این برنامه، با حضور سحر تحویلی، پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی، روندی تحلیل میشود که در آن دادههای شهروندان بدون چارچوب قانونی مشخص، به سوخت الگوریتمهای حکومتی تبدیل میشوند. از پروژههای ظاهراً خدماتی تا سامانههای قضایی هوشمند، نشان میدهیم چگونه فقدان شفافیت و قانون حفاظت از داده، راه را برای «اتوماسیون تبعیض» و «نظارت هوشمند» باز کرده است. این اپیزود نگاهی انتقادی دارد به آیندهای که در آن، الگوریتمها نه برای توانمندسازی مردم، بلکه برای کنترل آنها آموزش میبینند.
