لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ تهران ۱۳:۴۴

لایه هفتم
اشتراک
لایه هفتم

اشتراک

Apple Podcasts Spotify CastBox عضویت

هزاردستان سانسور؛ از فیلتر اینترنت تا پیامک

هزاردستان سانسور؛ از فیلتر اینترنت تا پیامک
Embed
هزاردستان سانسور؛ از فیلتر اینترنت تا پیامک

No media source currently available

0:00 0:13:37 0:00
لینک مستقیم

در این اپیزود از پادکست «لایه هفتم»، به سراغ ابعاد تازه‌ای از سانسور در ایران می‌رویم: گسترش فیلترینگ از اینترنت به پیامک. بر اساس اسناد افشاشده، شرکتی به نام «پیک‌آسا» به مدیریت رسول جلیلی – از چهره‌های پرنفوذ شورای عالی فضای مجازی – در طراحی زیرساخت سانسور پیامک‌ها نقش کلیدی داشته است. سیستمی که امکان خواندن، مسدود کردن و فیلتر پیام‌ها بر اساس کلمات، شماره‌ها و حتی موقعیت مکانی را فراهم می‌کند. در این قسمت، ضمن بررسی این شبکه پیچیده سانسور و نقش بازیگران پشت پرده، توصیه‌های امنیت دیجیتال برای حفاظت در برابر این سطح تازه از کنترل ارائه می‌کنیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG