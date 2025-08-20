هزاردستان سانسور؛ از فیلتر اینترنت تا پیامک
در این اپیزود از پادکست «لایه هفتم»، به سراغ ابعاد تازهای از سانسور در ایران میرویم: گسترش فیلترینگ از اینترنت به پیامک. بر اساس اسناد افشاشده، شرکتی به نام «پیکآسا» به مدیریت رسول جلیلی – از چهرههای پرنفوذ شورای عالی فضای مجازی – در طراحی زیرساخت سانسور پیامکها نقش کلیدی داشته است. سیستمی که امکان خواندن، مسدود کردن و فیلتر پیامها بر اساس کلمات، شمارهها و حتی موقعیت مکانی را فراهم میکند. در این قسمت، ضمن بررسی این شبکه پیچیده سانسور و نقش بازیگران پشت پرده، توصیههای امنیت دیجیتال برای حفاظت در برابر این سطح تازه از کنترل ارائه میکنیم.
