عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره پرونده اتهام تجاوز پژمان جمشیدی هنرپیشه سینمای تجاری به خبرنگاران گفته است، پرونده‌ای به سازمان او ارجاع نشده و یا من مطلع نیستم. این صحبت‌ها همزمان با انتشار گزارش و گفت‌وگویی با شاکیان این پرونده در روزنامه هم‌میهن مطرح شده است. شاکیان این پرونده ضمن ارائه جزییاتی پژمان جمشیدی و اطرافیان او را متهم کرده‌اند که با پیشنهادهای میلیاردی از آن‌ها خواشته‌اند تا از شکایت خود صرف نظر کنند. پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری تسنیم از اقدام روزنامه هم‌میهن به شدت انتقاد کرد و این روزنامه را به آنچه «تعرض به انسجام اجتماعی و امنیت روانی جامعه» نامید متهم کرد. پس از انتشار این مطلب دامنه دسترسی به پایگاه خبری روزنامه هم‌میهن محدود شده است.