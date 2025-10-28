در پی انتشار مصاحبهٔ روزنامهٔ اصلاح‌طلب «هم‌میهن» با فردی که شاکی پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر سینما و تلویزیون، معرفی شده بود، وب‌سایت این روزنامه به دستور «نهادهای امنیتی» از دسترس خارج شد.

هم‌میهن در شمارهٔ روز سه‌شنبه ششم آبان خود به نقل از زنی جوان که از پژمان جمشیدی به اتهام «تجاوز» شکایت کرده بود، ادعاهایی را علیه او مطرح کرده بود.

به گفتهٔ سخنگوی قوه قضائیه، این بازیگر سینما روز ۳۰ مهر به شکل موقت بازداشت شد که قرار بازداشت با اعتراض او و وکلایش در روز سوم آبان فک و او آزاد شد.

محمدجواد روح، سردبیر روزنامهٔ هم‌میهن، شامگاه سه‌شنبه به وب‌سایت «جماران» گفت: «از نهادهای امنیتی تماس گرفتند و گفتند که سایت روزنامه را از دسترس خارج کرده‌اند و تأکید داشتند که تا اطلاع ثانوی، در شبکه‌های اجتماعی روزنامه نیز مطلبی بارگذاری نشود».

او گفت این افراد دلیل این اقدام را ذکر نکرده‌اند و اضافه کرد: «فکر می‌کنم هیچ ارتباطی با گزارش امروز در مورد پروندهٔ پژمان جمشیدی نداشته باشد».

ساعاتی قبل از مسدود شدن وب‌سایت «هم‌میهن»، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از تصویر منتشر شده در صفحهٔ اول این روزنامه انتقاد کرد و انتشار «تصویر زنی با چادر مشکی و روبند و لاک‌های قرمز» را اقدامی عامدانه خواند که «توهین به حجاب و در ادامهٔ توهین به پوشش خاص و مرسوم بخش قابل‌توجهی از زنان در بخش‌هایی از ایران» به شمار می‌رود.

روزنامهٔ هم‌میهن به نقل از زن جوانی که اتهام «تجاوز» به پژمان جمشیدی را مطرح کرده و مادرش نوشته بود: در همان شب ادعایی، «با شکایت و گرفتن دستور قاضی، آزمایش پزشکی قانونی انجام داده و در گزارش این سازمان، تجاوز تأیید شده است».

این در حالی است که در همین روز، رئیس سازمان پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران دربارهٔ مسئلهٔ تأیید تجاوز ادعایی توسط این نهاد گفت که چنین چیزی «ارجاع نشده است یا من مطلع نیستم».

سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری روز سه‌شنبهٔ خود دربارهٔ اتهام علیه پژمان جمشیدی اعلام کرد: این پرونده «در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع رسانی نیست».

شاکی پژمان جمشیدی که روزنامهٔ «هم‌میهن» نام او را نبرده است، همچنین ادعا کرده که از سوی این بازیگر و اطرافیانش به او «پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی» داده شد تا از شکایتش صرف‌نظر کند، اما او قبول نکرده است.

در مقابل، کامبیز برجاس، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، به روزنامهٔ هم‌میهن گفته که «وکلا هنوز پرونده را نخوانده‌اند اما اتهام تجاوز را قبول ندارند».

خبر بازداشت و سپس آزادی پژمان جمشیدی طی روزهای اخیر در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌ وسیعی داشته است.

شامگاه سه‌شنبه همچنین برخی رسانه‌ها به نقل از نزدیکان پژمان جمشیدی اعلام کردند که او از ایران خارج شده و به ترکیه رفته است.

خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این بازیگر «به‌صورت قانونی» سفر کرده و «موضوع فرار یا خروج غیرقانونی از کشور در میان نیست. تا این لحظه هیچ منع قضایی (ممنوع الخروجی) برای سفر وی اعلام نشده است».

علی محمدزاده، که خبرگزاری فارس از او به عنوان یکی از وکلای پژمان جمشیدی نام برده است، به این خبرگزاری گفت که این بازیگر «برای انجام امور اداری به خارج از کشور رفته است».

او اعلام کرد آقای جمشیدی «پس از پایان کارهای اداری خود قطعاً به کشور بازخواهد گشت».

روزنامه هم‌میهن و سابقه توقیف‌ها و محدودیت‌ها

این اتفاق در حالی رخ داده است که روزنامه هم‌میهن پیش از این چند نوبت با توقیف و محدودیت مواجه شده است. مرداد سال گذشته هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول این روزنامه را در پی انتشار یک یادداشت در صفحه اجتماعی آن به اتفاق آرا مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

در اسفند ۱۴۰۲ نیز این روزنامه در پی اعلام مشارکت پایین در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان مجبور شد تیتر صفحه اول خود را تغییر دهد.

آقای کرباسچی هفته گذشته از احضار و تهدید تعدادی از روزنامه‌نگاران این روزنامه توسط اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد.

او همچنین گفت: «وقتی گروهی از افراد بی‌کار به‌صورت روزمره به روزنامه‌ها حمله می‌کنند و آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند، نتیجه‌اش تهدید و وضعیتی خلاف آزادی رسانه است.»

مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن اشاره‌ای به جزئیات این تهدیدها نکرد.

در همین حال سردبیر این روزنامه در گفت‌وگوی روز سه‌شنبه خود با وب‌سایت جماران یادآوری کرده وب‌سایت این رسانه در ایام جنگ ۱۲روزه «مدتی توقیف شده بود که پس از انجام رایزنی‌ها، حل شد».

از سوی دیگر گفت‌وگو با شاکی پرونده پژمان جمشیدی را الهه محمدی برای هم‌میهن انجام داده که در سال ۱۴۰۱ در پی تهیه گزارشی از مراسم تدفین مهسا امینی در سقز بازداشت شد.

او سپس در دادگاه انقلاب محاکمه و در مجموع به ۱۲ سال حبس محکوم شد. اما همراه با نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، که او نیز به اتهام انتشار گزارش درباره جان باختن مهسا امینی بازداشت و محاکمه شده بود، بعد از ۱۷ ماه به قید وثیقه آزاد شدند.

وکلای این دو روزنامه‌نگار بهمن ۱۴۰۳ اعلام کردند که پرونده آنها با اعلام حکم عفو، «مختومه اعلام شد».