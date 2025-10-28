پژمان جمشیدی و اتهام «تجاوز»؛ واکنش صحیح چیست؟ مسئولیت رسانه کدام است؟
از روزی که نام پژمان جمشیدی، بازیکن سابق فوتبال و بازیگر، با یک پرونده تجاوز گره خورده، یکی از مهمترین موضوعاتی که زیر ذرهبین قرار گرفته، واکنش افکار عمومی به این اتهام مطرح شده علیه اوست؛ خصوصا واکنش آن دسته که بدون علم به جزییات پرونده، این اتهام را رد کردهاند. در میان این گونه واکنشها نام افراد شناخته شده نیز دیده میشود که از پژمان جمشیدی دفاع کردهاند. در میانه این هیاهو، روزنامه هممیهن چاپ تهران، به سراغ فرد شاکی رفته است؛ زن جوانی که به همراه مادرش درگیر این پرونده است. این گزارش مورد حمله خبرگزاری تسنیم قرار گرفته که آن را «اقدام علیه امنیت روانی» خوانده است. مریم فومنی، روزنامهنگار در گفتوگو با رادیوفردا از واکنش افکار عمومی، اهمیت پوشش رسانهای و پدیده «انسجام اجتماعی» میگوید.
