پرسش‌های بی‌شماری دربارهٔ اتهام «تجاوز» که متوجه پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، شده، نزد کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح است. بسیاری می‌پرسند که بر اساس قانون، موضوع «تجاوز» چگونه رسیدگی می‌شود؟ حقوق متهم چیست و در حالی‌که پرونده در حال رسیدگی است، چگونه متهم موفق به ارائه وثیقه و خروج از کشور شده است؟ حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان ساکن هلند، به این پرسش‌های رادیوفردا پاسخ داده است.