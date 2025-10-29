لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۲۶

پرسش‌ها و پاسخ‌ها به اتهام وارد شده به پژمان جمشیدی در گفت‌وگو با یک حقوقدان

پرسش‌های بی‌شماری دربارهٔ اتهام «تجاوز» که متوجه پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، شده، نزد کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح است. بسیاری می‌پرسند که بر اساس قانون، موضوع «تجاوز» چگونه رسیدگی می‌شود؟ حقوق متهم چیست و در حالی‌که پرونده در حال رسیدگی است، چگونه متهم موفق به ارائه وثیقه و خروج از کشور شده است؟ حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان ساکن هلند، به این پرسش‌های رادیوفردا پاسخ داده است.

