سیزده روز پس از آغاز اعتراضات گسترده در ایران، آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان در شهرهای مختلف وجود ندارد.

مقام‌های رسمی قضایی و امنیتی در ایران تاکنون هیچ توضیحی درباره تعداد بازداشت‌شدگان، محل نگهداری یا وضعیت آن‌ها منتشر نکرده‌اند. صدها نفر طی روزهای گذشته در جریان اعتراضات در ایران بازداشت شده‌اند که در میان آن‌ها نوجوانان زیر ۱۸ سال هم هستند.

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بازداشت کودکان و نوجوانان را تأیید کرده و پیش از قطع سراسری اینترنت، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا مدعی شده که «مرجع قضایی با آن‌ها بر اساس حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان در جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد».

خبرگزاری هرانا که اخبار حقوق بشری را پوشش می‌دهد گزارش داده است که تعداد بازداشت‌شدگان طی ۱۲ روز به بیش از دو هزار و ۲۷۷ نفر رسیده است. رادیوفردا نمی‌تواند مستقلاً این آمار را تایید کند.

از کشته‌شدگان این اعتراضات هم آمار دقیقی در دست نیست. سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته‌شدگان را تا دوازدهمین روز اعتراضات ۴۵ نفر اعلام کرده است. رادیوفردا تاکنون هویت ۳۵ تن از کشته‌شدگان را تایید کرده است که پنج نفر از آن‌ها نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند.

طی روزهای گذشته خانواده‌های بعضی از بازداشت‌شده‌ها در شهرهای مختلف در مقابل زندان‌ها و استانداری‌ها تجمع کرده و خواستار آزادی عزیزانشان شدند. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از کرمانشاه نیروهای لباس شخصی را نشان می‌دهند که اسلحه دارند و با خشونت برخی از معترضان را بازداشت می‌کنند. صدای تیراندازی نیز به گوش می‌رسد.

تصاویر منتشر شده، ازدحام خانواده‌های بازداشت‌شدگان در مقابل زندان کچویی کرج را نشان می‌دهد.

در یاسوج، خانواده‌های معترضان بازداشتی مقابل فرمانداری و همچنین مقابل استانداری این شهر تجمع کرده و شعار داده‌اند که «بچهٔ اونا کانادا، بچه ما بازداشتگاه».

روز ۱۵دی هم جمعی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات دی۱۴۰۴ مقابل ساختمان دادگستری نجف‌آباد تجمع کردند. یکی از والدین خطاب به مقامات قضایی هشدار داد که اگر فرزندان آن‌ها طی ۲۴ ساعت آینده آزاد نشوند، والدین به خیابان‌ها خواهند آمد.

براساس ویدئوهای منتشر شده، اعضای خانواده بازداشت‌شدگان در تهران هم برای گرفتن خبری از آن‌ها مقابل پلیس امنیت تجمع کرده‌اند.

آیت (یورش) مهر علی بیگلو، فعال مدنی آذربایجانی، یکی از بازداشت‌شدگان روزهای اخیر است. او روز ۱۵ دی در تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

امیرپارسا نشاط، اینفلوئنسر اینستاگرامی هم یکی دیگر از بازداشت‌شدگان است. او در روزهای گذشته از اعتراضات ایران حمایت کرده بود و از تهدید نهادهای امنیتی علیه خود خبر داده بود.

کاوه راد، وکیل دادگستری و از نزدیکان او، صبح ۱۸ دی در صفحهٔ اینستاگرام خود اعلام کرد آقای نشاط هنگام خروج از منزلش در شهرک غرب تهران بازداشت شده وهیچ اطلاعی از او در دست نیست.

گزارش‌هایی نیز از احضار برخی خبرنگاران و درخواست تعهد کتبی آن‌ها برای خودداری از موضع‌گیری و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی دربارۀ اعتراضات منتشر شده است.

برخی از این خبرنگاران حتی تهدید شده‌اند در صورت بی‌توجهی به این خواستۀ نیروهای امنیتی، بازداشت می‌شوند.

از شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ دی، اینترنت و راهاه‌های ارتباطی با ایران به طور سراسری قطع شده است. صداوسیمای جمهوری اسلامی اعتراضات گستردهٔ شامگاه پنجشنبه را تایید کرده و از کشته و زخمی شدن شماری از مردم خبر داده است. درباره بازداشت‌شدگان اما هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است.