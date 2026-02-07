رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه حدود ۲۵ هزار مجروح به مراکز درمانی مراجعه کردند و حدود ۱۳ هزار عمل جراحی در سراسر کشور انجام شد و بیش از پنج هزار پزشک و متخصص به‌همراه بیش از ۶۰ هزار نفر از کادر درمان در مداوای آسیب‌دیدگان مشارکت داشتند.

محمد رئیس‌زاده روز شنبه ۱۸ بهمن در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» توضیح داد که در جریان اعتراضات دی‌ماه شمار زیادی از مجروحان با آسیب‌های شدید، به‌ویژه آسیب‌های چشمی، به بیمارستان فارابی منتقل شدند و پس از آن نیز جراحات ارتوپدی، عمومی و عروقی فراوانی دیده شده است.

محمد رئیس‌زاده که سابقهٔ ریاست «سازمان بسیج جامعه پزشکی» را هم در کارنامهٔ خود دارد، همسو با روایت حکومت از اعتراضات، همچنین گفت ۷۰ درصد زخمی‌هایی که خود او به آن‌ها رسیدگی کرده، نه معترضان که نیروهای حکومتی بوده‌اند مدعی شد آن‌ها توسط «افراد آموزش‌دیده برای جنگ شهری» هدف گلوله قرار گرفتند.

او مدرکی در این باره ارائه نداد و این در حالی است که انبوه تصاویری که از سرکوب اعتراضات دی‌ماه منتشر شده، نشان می‌هد که نیروهای حکومتی با استفاده از انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های جنگی به‌صورت مستقیم و حتی از روی پشت‌بام‌ها به مردم شلیک می‌کنند.

رئیس سازمان نظام پزشکی عدد ۹۶۰ مجروح در مرکز درمانی با حضور خودش را هم ذکر کرد و بدون این‌که نام این مرکز را اعلام کند، ادعا کرد این ۹۶۰ مجروح که با سطح بالای خشونت تریاژ شدند، «افراد نظامی بودند».

محمد رئیس‌زاده که فوق تخصص جراحی عروق دارد، تا پیش از انتخاب به‌عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ رئیس «سازمان بسیج جامعه پزشکی» ایران بود، همزمان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز در بیمارستان بقیه‌الله وابسته به سپاه پاسداران در سمت‌هایی چون قائم‌مقام ریاست، معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله و هچنین ریاست دانشکده پزشکی بقیه‌الله فعالیت داشت.

او در سال ۱۴۰۰ با تنفیذ ابراهیم رئیسی در نخستین ماه‌‌های ریاست‌جمهوری‌اش به ریاست سازمان نظام پزشکی کشور برگزیده شد.

مواضع رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در راستای اظهارات مقام‌های حکومتی است که نقش نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در خشونت‌ها را انکار کرده و مدعی شده‌اند که «تروریست‌ها» مسئول ارتکاب خشونت‌ها هستند.

رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ازجمله مقام‌هایی بودند که طی یک ماه گذشته حتی استفاده از روش‌های گروه «داعش» مانند «سر بریدن» را به معترضان نسبت دادند.

این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز ۱۴ بهمن گزارشی از موارد نقض گستردهٔ حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در مراکز درمانی ایران را منتشر کرد.

این گزارش می‌گوید مجموعه‌ای از شهادت‌های مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف ایران به سازمان حقوق بشر ایران رسیده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را «به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب» تبدیل کرده بود.

این گزارش همچنین روایت‌هایی از قتل عامدانهٔ معترضان زخمی، ربودن مجروحان از تخت‌های بیمارستان، بازداشت کادر درمانی، محروم‌سازی شهروندان از درمان و دفن دسته‌جمعی کشته‌شدگان را نقل کرده است.

پیش از این گزارش‌های متعددی مربوط به ترس شهروندان مجروح از مراجعه به بیمارستان‌ها منتشر شده و محمد رئیس‌زاده در گفت‌وگوی تازه خود در این مورد گفت که پس از فراخوان مراجعه مجروحان، بیش از سه هزار نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند.

تناقض در آمار بازداشت پزشکان؛ رئیس سازمان نظام پزشکی همچنان از «۱۷ بازداشتی» خبر می‌دهد

درحالی که رئیس کل سازمان نظام پزشکی، روز شنبه ۱۱ بهمن گفته بود که ۱۷ پزشک در دور تازه از اعتراضات بازداشت شده‌اند، او یک هفته بعد، از آزاد شدن شماری از پزشکان و اعضای کادر درمان خبر داد اما در اظهاراتی که در تناقض با سخن قبلی او قرار می‌گیرد روز شنبه گفت که «در حال حاضر حدود ۱۷ نفر همچنان در بازداشت هستند.»

محمد رئیس‌زاده در توضیحات تازۀ خود گفته است که آمارهای اولیه منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت بیش از ۵۰ نفر از جامعه پزشکی حکایت داشت. او اما گفت که «بررسی‌ها نشان داد بخشی از این افراد پزشک نبوده‌اند یا به گروه‌هایی مانند پرستاران تعلق داشته‌اند که تحت تولیت سازمان نظام پزشکی نیستند.»

بنا بر اظهارات تازۀ محمد رئیس‌زاده: «پس از پالایش اطلاعات، تعداد بازداشت‌شدگان به ۲۳ نفر رسید و با آزادی شماری از آن‌ها در روزهای اخیر، این رقم اکنون به کمتر از ۱۷ نفر کاهش یافته است.»

او تأکید کرد که از میان افراد باقی‌مانده در بازداشت، دندان‌پزشک، داروساز و فیزیوتراپیست نیز حضور دارند و شمار پزشکانی که همچنان در زندان هستند به ۱۰ نفر نمی‌رسد.»

این اظهارات تازه او در حالی بیان می‌شود که او یک هفته پیشتر گفته بود «۱۷ پزشک در دور تازه از اعتراضات بازداشت شده‌اند.»