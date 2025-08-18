روزنامه «دیلی میل» چاپ بریتانیا گزارش داده است که چهار مقام سپاه پاسداران برای بهدست آوردن فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان بریتانیا، به کابل سفر کردهاند.
براساس گزارش روز دوشنبه ۲۷ مرداد این روزنامه، ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری میکنند.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز اوایل ماه اوت گزارش داده بود که سپاه پاسداران در تلاش است تا فهرست افشا شده را بهدست بیاورد و از آن برای شناسایی و ردیابی جاسوسان «امآی۶» استفاده کند.
در همین حال، شماری از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران میگویند که پس از افشای این فهرست، در نگرانی شدید به سر می برند.
درگزارش دیلی میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده، آمده است که طالبان این فهرست را تحویل داده است.
به نوشتهٔ این روزنامه، مقامهای سپاه پاسداران میخواهند تا پیش از وضع مجدد تحریمهای غرب بر ایران، جاسوسان بریتانیایی را پیدا کرده و از این موضوع به عنوان فشار در مذاکرات هستهای استفاده کنند.
حکومت ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است. این گزارش میافزاید که طالبان در مقابل میخواهند حکومتشان از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک مقام طالبان به روزنامه دیلیمیل گفته است: «اگر چه با توجه به بدرفتاری مقامهای ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ همکاری صورت گیرد»، اما به گفته او، اگر این کار موجب به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شود، «معامله بدی» نیست.
پیشتر روزنامه تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داده بود که سپاه پاسداران فهرست ۲۵ هزار نفری که اطلاعات آنان در فوریه ۲۰۲۲ فاش شده بود، را از طالبان خواسته است، اما حکومت بریتانیا برای اینکه جان این افراد به خطر نیفتد، مانع از رسانهای شدن این موضوع شد و برنامهٔ انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد.
در اطلاعات افشا شده همچنین، فهرستی شامل نام و جزئیات حداقل ۱۰۰ نفر از همکاران سازمان جاسوسی «امآی۶» بریتانیا در افغانستان منتشر شده است.
روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش میکند از این طریق، جاسوسان «امآی۶» را شناسایی کرده و به دام بیاندازد.
رسانههای بریتانیایی گفتهاند که همکاری میان ایران و طالبان برای شناسایی و ردیابی این افراد، سیاستمداران بریتانیایی را عمیقاً نگران کرده است.
نگرانی شدید همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی در ایران
شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز میگویند که پس از افشا این فهرست، در نگرانی شدید به سر میبرند.
یکی از این افراد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: «طالبان میخواهند از این فهرست استفاده سیاسی کنند، ما اینجا در ایران هستیم، اگر این فهرست به ایران سپرده شود، جان ما بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است اعدام شویم، ما از بریتانیا میخواهیم که هرچه زودتر ما را از اینجا انتقال دهد».
یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانوادهٔ سه نفرهٔ خود در ایران زندگی میکند، میگوید که همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشت را حس میکند.
او همچنین به شرط عدم افشای نام خود، به رادیو آزادی گفت: «ما بسیار نگران و در ترس به سر میبریم، وضعیت در ایران طوری است که همه روزه افغانها را بازداشت میکنند، به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند، آنها را بازداشت و اخراج میکنند. این وضعیت برای ما بسیار نگرانکننده است و من به خاطر زندگی خود و آیندهٔ خانوادهام بسیار در ترس به سر میبرم».
اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به طور امن به این کشور منتقل شده بودند، پس از آن افشا شد که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت.
این شرکت که «جیت سنتر» نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه میکند، گفته است که در اطلاعات ثبتشده یک رخنه امنیتی کشف کرد، زمانی که پی برد افراد غیرمجاز به ایمیلهای شرکت دست یافتهاند که فقط «تعداد محدودی» به آن دسترسی دارند.
به نظر میرسد که در جریان این رخنهٔ امنیتی، اطلاعات شخصی بیش از ۳۷۰۰ افغان که در سال ۲۰۲۴ به بریتانیا منتقل شده بودند، فاش شده است.
در میان این افراد، اسامی سربازان اعزام شده به تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی میکنند نیز دیده میشوند.