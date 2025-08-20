رضا علیجانی: بیانیهٔ جبههٔ اصلاحات انگشت روی نقطهٔ حساسی گذاشته است

روزنامه اینترنتی «صدای ایران» وابسته به وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیهٔ اخیر «جبهه اصلاحات ایران» که از «۲۲ سال سیاست مذاکره برای خرید زمان» انتقاد کرده و خواستار اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای «تعلیق داوطلبانهٔ غنی‌سازی» اورانیوم شده بود، در سرمقاله‌اش با عنوان «خشاب دشمن را پر نکنید» این بیانیه را تلویحاً «در خدمت دشمن» توصیف کرد. در گفت‌وگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، دیدگاه او را دربارهٔ این بیانیه و واکنش‌ها به آن پرسیدیم.