وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که عازم نیویورک شده است، میگوید اگر «سازوکار ماشه»، بازگرداندن تمام تحریمهای سازمان ملل علیه تهران، «در نهایت عملیاتی شود، توافق با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز از اعتبار میافتد».
عباس عراقچی روز دوشنبه ۳۱ شهریور به خبرگزاری صداوسیما گفت که توافق همکاری با آژانس «در شرایط بعد از تجاوز صورت گرفته و اگر اسنپبک (سازوکار ماشه) صورت بگیرد ما با شرایط جدیدتری مواجه هستیم».
او افزود که «اقدام سه کشور اروپایی در شورای امنیت اگر نهایتاً عملی شود، ایران واکنش نشان خواهد داد و ما باز هم به شرایط جدیدی با آژانس میرسیم».
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران می گوید که قصد دارد امروز در مورد جزئیات این موارد با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، گفتوگو کند.
اشاره عراقچی به توافقی است که ایران و آژانس روز ۱۸ شهریور با میانجیگری مصر در قاهره امضا کردند که بر اساس آن، تهران پذیرفت اجازه دسترسی به تمام تأسیسات هستهای خود را به بازرسان بدهد. اما شورای عالی امنیت ملی ایران روز ۲۹ شهریور اعلام کرد که در پی اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت، «عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد».
شورای امنیت روز ۲۸ شهریور پس از آنکه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا «سازوکار ماشه» یا «اسنپبک» را در اوایل ماه فعال کردند، قطعنامهٔ لغو همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را رد کرد.
رأیگیری شورای امنیت به این معنی است که تحریمهای تعلیقشده ایران در ازای محدود کردن فعالیتهای هستهایش، در ۲۸ سپتامبر مجدداً اجرایی خواهد شد، مگر اینکه تهران بتواند این شورا را در هفتهٔ آینده متقاعد به کوتاه آمدن کند.
سه کشور اروپایی باقیمانده در برجام، ایران را متهم کردهاند که از تعهدات خود ذیل برجام عدول کرده و گفتهاند در روزهای باقیمانده تا بازگشت تحریمها باید دست به اقدام بزند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، نیز قرار است در نیویورک حضور یابد که انتظار میرود مذاکرات فشردهای با طرفهای اروپایی برای جلوگیری از اجرایی شدن مکانیسم ماشه انجام دهد.
به گزارش خبرگزاریهای ایران، او روز دوشنبه پیش از عزیمت به مقر سازمان ملل، با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دیدار و «گزارشی از برنامهریزیهای انجامشده برای این سفر ارائه کرد».
گروسی: تلاشهای دیپلماتیک در «مقطع دشواری» قرار دارد
در همین حال، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاشهای دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هستهای ایران در «مقطع دشواری» قرار دارد، اما گفتوگو ادامه خواهد یافت.
او اظهار داشت: «بدیهی است که این یک مقطع بسیار دشوار است. وضعیتی بسیار دشوار است که اکنون با آن روبرو هستیم».
به گفتهٔ گروسی، مذاکرات بین طرفهای درگیر برای روز دوشنبه در نیویورک برنامهریزی شده است.
«آنچه مهم است این است که ارتباطات ادامه دارد. ما قصد داریم در صورت امکان امروز، دوشنبه، اینجا در نیویورک یکدیگر را ببینیم و شاید جلسات بیشتری در طول هفته داشته باشیم».
ایران پس از حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هستهای خود در خرداد و تیرماه گذشته، همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورد.
دولتهای غربی مدتهاست که ایران را به تلاش برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح هستهای متهم میکنند، اما تهران این ادعا را رد کرده است.
ایران همچنین از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دلیل عدم محکومیت حملات اسرائیل و ایالات متحده انتقاد کرده است.