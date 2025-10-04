قوه قضائیه حکم اعدام هفت زندانی سیاسی امنیتی دیگر را اجرا کرد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بامداد شنبه ۱۲ مهرماه، احکام اعدام هفت زندانی سیاسی و امنیتی دیگر را در سنندج و خوزستان اجرا کرد.



بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، پایگاه رسمی نهاد قضایی جمهوری اسلامی، شش نفر از این افراد که «تروریست تجزیه‌طلب» معرفی شده‌اند، در خوزستان و سامان محمدی خیاره به اتهام «طراحی و سرکردگی ترور ماموستا شیخ‌الاسلام» در سنندج به دار آویخته شدند.

ماموستا محمد شيخ‌الاسلام نماينده كردستان در مجلس خبرگان رهبرى بود که شهریور ۱۳۸۸ توسط افراد ناشناس ترور و كشته شد.

اسامی شش نفری که در خوزستان اعدام شدند، هنوز اعلام نشده است.



میزان نوشته شش زندانی سیاسی امنیتی اعدام‌شده در خوزستان «مشارکت مستقیم» در ترور مأموران فراجا، الله‌نظر صفری، محمدرضا رفیعی‌نسب، علی صالحی‌مجد و یونس بحر داشته‌اند.

از دیگر اتهامات آن‌ها «طراحی و اجرای اقدامات خرابکارانه‌ای نظیر ساخت و کارگذاری بمب، انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانک‌ها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد» عنوان شده است.

این خبرگزاری سندی در این باره منتشر نکرده اما افزوده است آن‌ها به این اقدامات خود «اعتراف» کرده بودند.

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین ادعا کرده که این شش نفر با اسرائیل نیز «در ارتباط بوده و از سوی عوامل معاند خارجی حمایت می‌شدند».

قوه قضائیه در حالی این اطلاعات را منتشر می‌کند که از روند محاکمه متهمان هیچ گزارشی منتشر نشده و نهادهای حقوق‌بشری بارها سیستم قضایی ایران را به نقض حقوق اولیه متهمان و رعایت نکردن آیین دادرسی متهم می‌کنند.

اعدام متهم به ترور نماینده کردستان در مجلس خبرگان

میزان در عین حال از اعدام سامان محمدی خیاره به اتهام «محاربه و عضویت در گروهک‌های تروریستی و تکفیری، انجام عملیات مسلحانه و طراحی و سرکردگی ترور ماموستا شیخ‌الاسلام» در سنندج خبر داده است.



ماموستا محمد شیخ‌الاسلام، نماینده کردستان در مجلس خبرگان، در ۲۶ شهریور سال ۸۸ در پی اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد سید قطب سنندج، مقابل این مسجد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.



در گزارش میزان آمده که سامان محمدی خیاره از «عناصر گروهک تروریستی-تکفیری‌ای بود که در سال ۱۳۸۵ پس از طی دور‌ه‌های آموزشی جذب گروهک شده و در عملیات‌های تروریستی و خرابکارانه وابسته به این گروهک در داخل ایران شرکت می‌کرد.»

«حمله تروریستی به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج، شرکت در سرقت طلا فروشی و آدم‌ربایی منجر به قتل فرد ربوده شده» نیز از دیگر اتهامات او عنوان شده است.



سامان محمدی در ۹ آذر سال ۱۳۹۲ بازداشت و به اعدام محکوم شد. با درخواست فرجام خواهی متهم و وکیل او، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از نقض حکم، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داد.

با این حال پس از بررسی دوباره پرونده، باردیگر برای او حکم اعدام صادر شد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرد.



این هفت نفر در شرایطی اعدام شدند که سازمان عفوبین‌الملل اعلام کرده مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل «کاربرد مجازات اعدام را به بهانه «امنیت ملی» شدت بخشیده‌اند.»

این سازمان همچنین هشدار داده که مقامات ایرانی از مجازات اعدام به شکل نامتناسب علیه اقلیت‌ها به‌ویژه بر اعضای جوامع افغان، بلوچ و کرد، استفاده می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده که در ۹ ماهه سال جاری میلادی (از ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۸ مهر ۱۴۰۴)، دست‌کم ۱۰۴۲ نفر و در ماه گذشته میلادی دست‌کم ۱۷۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

براساس این گزارش، ۱۷۱ فرد اعدام‌شده در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵، شامل ۵ زن، ۹ تبعه افغانستان، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد و ۴ شهروند عرب است.