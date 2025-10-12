وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۰ مهر تأیید کرد که از مصر دعوت‌نامه‌ای رسمی برای شرکت رئیس‌جمهور ایران در نشست صلح غزه در شرم‌الشیخ دریافت کرده اما خبر داد که مسعود پزشکیان در این نشست شرکت نخواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ایران، عباس عراقچی در جلسه هیئت دولت ایران گفت که دولت مصر از آقای پزشکیان دعوت کرده و ایران به این دعوت پاسخ منفی داده است. به گفته او، سپس قاهره از وزیر خارجه ایران دعوت کرده در این نشست شرکت کند.

در این گزارش اعلام نشده که آقای عراقچی در نشست شرم‌الشیخ شرکت خواهد کرد یا نه.

پیش‌تر گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که از ایران برای شرکت در نشست امضای «طرح صلح خاورمیانه» در مصر دعوت شده است. نشریه اکسیوس اعلام کرد رئیس‌جمهور آمریکا از سران کشورها دعوت کرده در این مراسم شرکت کنند.

نشست شرم‌الشیخ به دعوت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و با همراهی عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، برگزار خواهد شد؛ نشستی که آقای ترامپ به‌خاطر آن روز دوشنبه عازم خاورمیانه می‌شود. رئیس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر بریتانیا تأیید کرده‌اند که به شرم‌الشیخ خواهند رفت.

روز یکشنبه دولت اسرائیل به شکل رسمی اعلام کرد که نماینده‌ای از این کشور در این نشست حاضر نخواهد شد. گروه افراطی حماس نیز در مصر غایب خواهد بود. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

اسرائیل: همه گروگان‌ها صبح دوشنبه آزاد می‌شوند

از سوی دیگر دولت اسرائیل اعلام کرد که انتظار دارد تمام گروگان‌های نگهداری‌شده در غزه اوایل صبح دوشنبه آزاد شوند. سخنگوی دفتر نخست‌وزیری این کشور با اعلام این خبر افزود که تمام گروگان‌های زنده به‌طور همزمان آزاد خواهند شد.

شوش بدروسیان، سخنگوی دفتر نخست‌وزیر، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: «آزادی گروگان‌های ما صبح زود روز دوشنبه آغاز خواهد شد. ما انتظار داریم که تمام ۲۰ گروگان زنده‌ی ما هم‌زمان و در یک مرحله به صلیب سرخ تحویل داده شوند و در میان شش تا هشت خودرو منتقل گردند.»

مقام‌های اسرائیلی گفته‌اند که انتظار می‌رود آزادی گروگان‌های در بند حماس حوالی ساعت ۶ تا ۷ صبح به وقت اسرائیل آغاز شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در یک پیام تلویزیونی خواهان اتحاد این کشور بعد از آزادی گروگان‌ها شد و گفت: «فردا آغاز مسیری تازه است؛ مسیری برای بازسازی، مسیری برای التیام، و امیدوارم مسیری برای اتحاد دل‌ها.»

برخی از خانواده‌های گروگان‌هایی که در غزه در اسارت حماس هستند، آقای نتانیاهو را متهم کرده‌اند که آزادی گروگان‌ها را فدای تلاش برای پیروزی نظامی کرده است.

روز شنبه، زمانی که استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه، در گردهمایی همبستگی با خانواده‌های گروگان‌ها از رهبری نتانیاهو تمجید کرد، برخی از حاضران او را هو کردند.

نخست‌وزیر اسرائیل از سوی جناح راست سیاسی اسرائیل نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله از سوی اعضای تندرو کابینه خود که با تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی مخالفت می‌کنند.

منابع حماس روز یکشنبه به خبرگزاری آلمان گفتند که این گروه قصد دارد گروگان‌های زنده‌ اسرائیلی را صبح روز دوشنبه در سه مکان مختلف در نوار غزه به کارکنان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل دهد.

حماس و گروه‌های متحدش روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با حمله به خاک اسرائیل ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ تن را به گروگان گرفتند. از میان ۴۸ گروگان باقی‌مانده، احتمال می‌رود ۲۰ نفر زنده باشند.

این اقدام حماس باعث حمله گسترده اسرائیل به نوار غزه شد که به گفته مقام‌های بهداشت این باریکه باعث کشته شدن بیش از ۶۷ هزار فلسطینی شده است.