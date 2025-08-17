چرا حکم اعدام شریفه محمدی بهرغم ایرادات پرونده تأیید شد؟
امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، ۲۵ مرداد از تأیید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور خبر داد. این در حالی است که بهگفتهٔ آقای رئیسیان، همین شعبه پیشتر به دلیل ایرادات متعدد، از جمله نبود ارتباط با عملیات مسلحانه و عدم اثبات عضویت در گروه «باغی»، حکم را نقض کرده بود. در همین زمینه با ویدا محمدی، دخترعمۀ شریفه محمدی در سوئد گفتوگو کرده و از او درباره آخرین وضعیت شریفه محمدی پرسیدیم.
