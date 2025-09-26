لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴

چه بر سر سمیه رشیدی در زندان قرچک آمد؟

چه بر سر سمیه رشیدی در زندان قرچک آمد؟

سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، روز سوم مهر در بیمارستان مفتح ورامین جان باخت. او هفتهٔ گذشته از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شده بود. اما برای این زندانی سیاسی چه در زندان قرچک گذشت و چرا به کما رفت؟ رادیوفردا در این گزارش در گفت‌وگو با همبندی‌های سمیه رشیدی در زندان قرچک و نزدیکان او به این سوالات پاسخ می‌دهد.

