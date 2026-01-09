لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ تهران ۰۱:۱۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

اردشیر امیرارجمند: خامنه‌ای به حرف‌های خودش گوش کند

اردشیر امیرارجمند: خامنه‌ای به حرف‌های خودش گوش کند
Embed
اردشیر امیرارجمند: خامنه‌ای به حرف‌های خودش گوش کند

No media source currently available

0:00 0:07:57 0:00
لینک مستقیم

اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و فعال سیاسی ساکن فرانسه، در یک پست اینستاگرامی با انتقاد تند از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات، تأکید کرد استقرار عملی وضعیت شبه‌حکومت نظامی نمی‌تواند اعتراضات «برحق» مردم ایران را متوقف کند. او خواستار توقف فوری کشتار، تضمین آزادی تظاهرات و تشکل‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی شد. این موضع‌گیری در حالی منتشر می‌شود که روز جمعه، علی خامنه‌ای معترضان را «افراد مضر برای کشور» خواند و گفت جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌آید. در گفت‌وگو با آقای امیرارجمند ابتدا در مورد سخنان روز جمعه علی خامنه‌ای پرسیدیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG