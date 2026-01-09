اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و فعال سیاسی ساکن فرانسه، در یک پست اینستاگرامی با انتقاد تند از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات، تأکید کرد استقرار عملی وضعیت شبه‌حکومت نظامی نمی‌تواند اعتراضات «برحق» مردم ایران را متوقف کند. او خواستار توقف فوری کشتار، تضمین آزادی تظاهرات و تشکل‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی شد. این موضع‌گیری در حالی منتشر می‌شود که روز جمعه، علی خامنه‌ای معترضان را «افراد مضر برای کشور» خواند و گفت جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌آید. در گفت‌وگو با آقای امیرارجمند ابتدا در مورد سخنان روز جمعه علی خامنه‌ای پرسیدیم.