تجمعات ضدحکومتی در چند دانشگاه؛ دانشجویان دانشگاه شریف با نیروهای بسیج درگیر شدند

چند دانشگاه در تهران و مشهد در آغاز نیمسال تحصیلی جدید صحنهٔ برگزاری تجمعات ضدحکومتی بود و در دانشگاه صنعتی شریف میان تجمعکنندگان و نیروهای «بسیج» درگیری رخ داد.
این تجمعات روز شنبه دوم اسفند با برگزاری مراسم چهلمین روز کشته شدن معترضان دیماه در سراسر ایران همزمان شده است.
بر اساس ویدئوهایی که از تجمع دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف در شبکههای اجتماعی منتشر شده، آنها شعارهایی چون «آزادی، آزادی»، «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود»، «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده»، «میجنگیم، میمیریم، ایرانو پس میگیریم»، و «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت» سر دادهاند.
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای حامی حکومت بعد از سر دادن این شعارها به دانشجویان حمله کردند که با شعارهای «بیشرف، بیشرف» دانشجویان مواجه شدند.
بر اساس ویدئوهای منتشرشده در خبرگزاری دانشجو، دانشجویان بسیجی شعار دادهاند: «عزاداری اداشون، پهلوی مقتداشون». همچنین ویدئوهای دیگری نشان میدهد آنها در برابر دانشجویان شعار «حیدر حیدر» نیز سر دادند.
در واکنش به این اتفاقات، رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت با افرادی که در دانشگاه کار «غیرقانونی» کنند، باید «برخورد» شود.
بر اساس ویدئوی منتشرشده، مسعود تجریشی در جمع دانشجویان بسیجی مدعی میشود که «دشمن» تمایل به برگزاری غیرحضوری کلاسهای دانشگاه دارد و در سخنانی برای توجیه دانشجویان «بسیجی» خطاب به مقامهای آمریکایی میگوید: «ناوت را آوردی اینجا؟ ما میرویم سر کلاس.»
همزمان با برگزاری صدها مراسم چهلم قربانیان کشتار دیماه در گوشه و کنار کشور، در دانشگاه امیرکبیر نیز روز شنبه تجمعی در حمایت از معترضان برگزار شد.
بر اساس تصاویر و گزارشهای منتشرشده در «خبرنامه امیرکبیر»، دانشجویان معترض در این دانشگاه در روز دوم اسفند و همزمان با چهلم معترضان و دانشجویان کشتهشده در اعتراضات دیماه شعارهایی از جمله «جاوید شاه» سر دادند.
بنا بر این گزارش دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اقدامی هماهنگ لباس سیاه پوشیده بودند.
همچنین دانشجویان دانشکده روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه بهشتی روز شنبه دست به تحصن زدند و یاد و خاطره هادی فروغ، دانشجوی سابق این دانشگاه، را گرامی داشتند.
هادی فروغ، فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی از دانشگاه بهشتی و عضو سابق تیم بسکتبال این دانشگاه، روز ۱۸ دی در جریان اعتراضات همدان توسط نیروهای حکومتی کشته شد.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز روز شنبه تجمع اعتراضی برپا کردند.
در این تجمع شعارهایی مانند «دانشجو داد بزن، حقتو فریاد بزن» و «آزادی آزادی آزادی» سر داده شده است.
روایت رسانههای حکومتی
خبرگزاری صداوسیما در واکنش به این تجمعات مدعی شد که روز شنبه مراسم «گرامیداشت چهلم جانباختگان حوادث دیماه» در چند دانشگاه کشور برگزار شد که در دانشگاه تهران با برپایی دسته عزاداری و شعارهای ضد آمریکایی دانشجویان همراه بود.
این خبرگزاری میگوید در دانشگاه صنعی شریف نیز تحصن سکوتی برگزار شده بود که در ادامه به سر دادن «شعارهای ساختارشکنانه» منتهی شد و سپس دانشجویان معترض به «عزاداران» حمله کردند.
در ویدئوهای منتشر شده توسط خبرگزاری صداوسیما، افراد نزدیک به حکومت در دانشگاه شریف پرچم جمهوری اسلامی ایران در دست دارند و شعار «الله اکبر» سر میدهند.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز با اشاره به برگزاری دو تجمع در دانشگاه شریف گزارش داده که میان دو گروه درگیری رخ داد که به «مصدومیت چند دانشجو» منجر شد.
مقامها و رسانههای حکومتی که در روزهای اولیه بعد از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی که با سرکوب خونبار مواجه شد، معترضان را «تروریستهای مسلح» میخواندند و نقش نیروهای امنیتی و نظامی را در کشتار معترضان انکار میکردند.
با این حال این روایت در روزهای اخیر بهخصوص با برگزاری آیینهای سوگواری توأم با رقص و پایکوبی مردم و ستایش کشتهشدگان بهعنوان «قهرمانان وطن» تغییر کرده است.
اعتراضاتی که روز هفتم دیماه در واکنش به بالا رفتن قیمت ارز و گرانیها از بازار تهران آغاز شده بود، بلافاصله به تجمعات ضدحکومتی همراه با شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی در سراسر ایران تبدیل شد.
با اعلام فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعیت زیادی در صدها شهر ایران طی روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به خیابانها رفتند. این تجمعها با سرکوب شدید و تیراندازی گسترده نیروهای امنیتی روبهرو شد که هزاران کشته به جا گذاشت.