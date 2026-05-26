آیا ترامپ از موضع خود در قبال «غبار هستهای» عقبنشینی کرد؟ گفتوگو با مهران مصطفوی
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میگوید اورانيوم غنیشده ایران یا آنطور که آن را «غبار هستهای» میخواند يا فوری به ايالات متحده تحويل داده خواهد شد تا به آمريکا منتقل و نابود شود، يا ترجيحاً با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی ايران، در همان محل يا در مکانی ديگر که مورد توافق باشد، نابود خواهد شد». این رویکرد آقای ترامپ و تاکید او به نقش یک نهاد بینالمللی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سوی برخی از ناظران به عنوان یک عقبنشینی از سوی او ارزیابی شده است. این ناظران به رویکردهایی که پیشتر از سوی رئیسجمهور ایالات متحده ابراز شده بود اشاره میکنند که گفته بود ذخیره اورانیوم تنها باید به آمریکا تحویل داده شود. درباره این رویکرد تازه دونالد ترامپ ارزیابی مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس را بشنوید.
از همین مجموعه
-
-
-
خرداد ۰۵, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
خرداد ۰۵, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۰۵, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
خرداد ۰۴, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰