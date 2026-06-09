آلن ایر: توافق احتمالی تهران و واشینگتن نمیتواند به فاز دوم برسد
دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده همچنان بر این باور است که در روزهای پیشرو ممکن است تهران و واشینگتن بتوانند به یک توافق دست یابند. صحبت از احتمال دستیابی به این پیشرفت در حالی است که ایران و اسرائیل روز ۱۷ خرداد، شصت روز پس از برقراری آتشبس، برای اولین بار به خاک یکدیگر حمله کردند و برای ساعاتی خاورمیانه را در آستانهٔ یک جنگ تمام عیار قرار دادند. در چنین فضای ملتهبی، شکلگیری یک توافق چقدر محتمل و دستیافتنی است؟ پاسخ آلن ایر اولین سخنگوی فارسیزبان وزارت خارجه آمریکا (در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما) را بشنوید. آقای ایر هماکنون محقق ارشد دیپلماتیک در موسسه خاورمیانه در واشینگتن است.
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