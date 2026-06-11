امیر طاهری: برخلاف نظر ایران، زمان به ضرر جمهوری اسلامی است

تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا هر لحظه افزایش می‌یابد. حالا دو شب درگیری نظامی کنترل‌شده میان طرفین رخ داده و دونالد ترامپ تهدید به حمله در سومین شب کرده است. حتی بار دیگر درباره سناریوی تصرف جزیره خارک هم گزارش‌هایی منتشر شده و شبکه خبری سی‌ان‌ان روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون و دو مقام دولت آمریکا اعلام کرد که طرح‌های ارتش ایالات متحده برای تصرف جزیره خارگ در جنوب ایران از «ماه‌ها پیش» تهیه شده، اما به دلیل «بیش از حد پرخطر بودن» کنار گذاشته شده‌اند. و دراین میان مشخص نیست که طرفین آیا پیشرفتی در جبهه دیپلماتیک به دست آورده بودند یا این‌که گره کار دقیقا کجاست. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های رادیوفردا در این‌باره پاسخ داده است.