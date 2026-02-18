لینک‌های قابلیت دسترسی

مسیر دیپلماتیکی که میان تهران و واشینگتن در جریان است، زیر سایه تهدید قوی نظامی ایالات متحده و فرستادن میزان متنابهی از تجهیزات به منطقه خاورمیانه پیش می‌رود. تهدیدی که رهبر جمهوری اسلامی جدیتی برای آن قائل نیست و در عین حال تهدید کرده که در صورت عملی شدنش، نه فقط ایران، بلکه کل منطقه درگیر جنگ خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تا کجا در مقابل این تهدید مقاومت می‌کند و سناریو‌های پیش‌رو برای یک اقدام نظامی ایالات متحده چیست؟ محسن مدیر شانه‌چی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل در اندیشکده نظم جهانی در استرالیا، به این پرسش‌های رادیوفردا پاسخ داده است.

